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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 25-1-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:22 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 25-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري وفقًا لسعر اليورو في آخر التداولات في البنوك الحكومية والأجنيبة.

طرأ على سعر اليورو خلال فترة التداولات الصباحية بعض التغيرات الملحوظة، سواء لحركة البيع أو الشراء، إذ شهد ارتفاعًا ملحوظًا في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، مقابل استقرار سعره في بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي.

ونقدم لكم فى هذا التقرير سعر مفصل لتداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.05، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان للشراء 19.25 جنيه وللبيع 18.99، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05.

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 2021

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.03، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.01، وفي وبنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 18.97.

سعر اليورو العالمي

وعلى المستوى العالمي، كشفت تقارير أجنبية، أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستوجه من جديد حالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، على أثر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والمتفشي في العالم.

وبحسب كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اليورو، أكد أن القيود الشديدة والصرامة التي فرضتها الدول في يناير 2021 على خلفية مكافحة وباء كورونا، أدت إلى مزيد من الخسائر للشركات، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وعلى مستوى التداول العملة اليورو في السوق العالمي اليوم، فقد بلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1.22 دولار أمريكي.

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