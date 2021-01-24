موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)

فساتين سهرة مزينة بالكاب:

فساتين سهرة مكشكشة:

فساتين سهرة منفوشة:

فساتين سهرة بقصة مستقيمة:

قدم مصممو الأزياء العالميين خلال عروض الأزياء لمواسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021، مجموعات أزياء بتشكيلة فساتين سهرة ريزورت.يمكن للمرأة اختيار أجمل فساتين السهرة المزينة بالكاب لتحصل على لوك فخم، حتى وإن كانت قصة الفستان بسيطة، تنطبق هذه المواصفات على الموديل الذي يتميز بالياقة الـ V Neck والورود التي تزين الخصر.قدم المصممون تصميمات كثيرة من الفساتين المزينة بالكشكاش، قدم فستان بلون برتقالي صارخ ومن دون أكمام وتنورة منفوشة مؤلفة من طبقتين، وفستان اخر مغطى بالكامل بالكشكاش الصغير.تميزت فساتين السهرة المنفوشة هذا العام بقصاتها الناعمة والطبعات والتطريزات الرقيقة، قدم فستان ابيض مزين برسومات الورود الناعمة وفستان بيج فاتح مزين بالورود.فساتين السهرة المصممة بقصة مستقيمة تعتبر من أبرز توجهات 2021، وسيطرت الفساتين القصيرة ومتوسطة الطول على المشهد، قدم فستان أسود مزين بشق أمامي طويل، وفستان مزين بالترتر مكشكش على الجانب.