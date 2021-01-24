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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 07:46 م
فساتين سهرة
فساتين سهرة
سلمى بدر
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قدم مصممو الأزياء العالميين خلال عروض الأزياء لمواسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021، مجموعات أزياء بتشكيلة فساتين سهرة ريزورت.

فساتين سهرة مزينة بالكاب:
يمكن للمرأة اختيار أجمل فساتين السهرة المزينة بالكاب لتحصل على لوك فخم، حتى وإن كانت قصة الفستان بسيطة، تنطبق هذه المواصفات على الموديل الذي يتميز بالياقة الـ V Neck والورود التي تزين الخصر.

فساتين سهرة مكشكشة:
قدم المصممون تصميمات كثيرة من الفساتين المزينة بالكشكاش، قدم فستان بلون برتقالي صارخ ومن دون أكمام وتنورة منفوشة مؤلفة من طبقتين، وفستان اخر مغطى بالكامل بالكشكاش الصغير.

فساتين سهرة منفوشة:
تميزت فساتين السهرة المنفوشة هذا العام بقصاتها الناعمة والطبعات والتطريزات الرقيقة، قدم فستان ابيض مزين برسومات الورود الناعمة وفستان بيج فاتح مزين بالورود.

فساتين سهرة بقصة مستقيمة:
فساتين السهرة المصممة بقصة مستقيمة تعتبر من أبرز توجهات 2021، وسيطرت الفساتين القصيرة ومتوسطة الطول على المشهد، قدم فستان أسود مزين بشق أمامي طويل، وفستان مزين بالترتر مكشكش على الجانب.
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)
موديلات فساتين سهرة لربيع وصيف عام 2021 (صور)

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