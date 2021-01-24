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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«غلطة ومش هنكررها».. تجديد حبس المتهمين بعرض ابنتهما للبيع بمليون جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 05:58 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس ربة منزل وزوجها في اتهامهما بعرض ابنتهما للبيع مقابل مليون جنيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وانهار المتهمان من البكاء خلال جلسة تجديد الحبس قائلين: "غلطة ومش هنعملها تاني".

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقالا إنهما عقب مرورهما بضائقة مالية قررا بيع ابنتهما المولودة حديثًا، حتى يتمكنا من العيش، مؤكدين أن الحاجة إلى المال هى التي دفعتهما للإقدام على هذا الفعل.

وقال الأب إنهما قررا عرض ابنتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ مليون جنيه، وعقب تواصل أحد الأشخاص معهما وصل المبلغ لـ750 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه عرضها ومعها شهادة ميلاد لها مثبت بها البيانات التي تؤكد أنه والدها.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

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