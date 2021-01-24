حجز 3 متهمين بسرقة التكاتك بالإكراه في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز المتهمين بسرقة التكاتك من سائقيها بالإكراه ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية والاستماع لأقوال الضحايا من السائقين.وكشفت التحريات الأولية بسرقة المتهمين مركبات التكاتك من سائقيها بالاكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وتمكنوا من سرقة ٣ تكاتك وأرشدوا عن مكانهم.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد سرقة ٣ أشخاص التكاتك منهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.