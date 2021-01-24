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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات في اتهام سائق وزوجته بتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص

الأحد 24/يناير/2021 - 05:48 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق وزوجته بتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لشرطة النقل والمواصلات بقيام سائق وزوجته، مقيمين بمحافظة القاهرة، بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، عن طريق تعاقدهما على 4 هواتف أرضية، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون ترخيص من الأجهزة المعنية نظير مبالغ مالية، واستخدام محل إقامتهما مركزًا لإدارة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومشاركة لجنة فنية من الجهات المعنية تمكنوا من ضبط المتهم، وبالتفتيش عثر على (44 جهاز "راوتر- سويتش مقوى إشارة- أكسيس بوينت)، و(جهاز كمبيوتر يحتوى على برامج تشغيل شبكة الإنترنت- مجموعة من التوصيلات)، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشائه الشبكة المشار إليها بالاشتراك مع زوجته بقصد توزيع خدمات الإنترنت مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهريًا من المشتركين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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