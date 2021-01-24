«الكلدانية» تهنئ بسيامة مطران الكاثوليك الجديد بسوهاج

قال بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر تتقدم بأحر التهاني والتبريكات لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق وسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برسامة وتجليس الأنبا توما حبيب.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الأنبا توما حبيب هو مطران الكنيسة الكاثوليكية في سوهاج.كان الأنبا إبراهيم إسحق قد قام بسيامة مطران سوهاج الجديد أمس بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، وذلك بحضور الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر.