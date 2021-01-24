رحلة رعوية للأنبا مكاريوس من فوق «موتوسيكل» (صور)

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لأحدث الرحلات الرعوية للأنبا مكاريوس مطران نيروبي وكينيا.ظهر الأنبا مكاريوس وهو يقضى رحلته الرعوية فوق مركبة بخارية موتوسيكل، نظرًا لصعوبة الطريق بالمنطق التي يرعاها.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلًا: "بأسفار مرارًا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم".. "رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11".