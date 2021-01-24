كريم قاسم ضمن لجنة تحكيم جوائز Digital Studio العالمية

وقع الاختيار على النجم كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية، ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوائز بدورتها الـ17 لعام 2021.وتضم لجنة تحكيم هذا العام بالإضافة إلى النجم كريم قاسم كلا من المخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي، وسيتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بدبي.يذكر أن النجم كريم قاسم ظهر على غلاف مجلة Digital Studio في عدد شهر سبتمبر والذي تحدث فيه عن تجربة إنتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان "الحفرة"، والذي يدخل به عالم الإنتاج السينمائي، كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعماله القادمة.ومن أحدث أعمال النجم كريم قاسم مسلسل "مملكة إبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان، كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي وأوقات فراغ.