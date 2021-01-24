«التضامن»: نستهدف تشغيل المستفيدين من «تكافل وكرامة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الشراكة مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر: فرصة" تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول إلى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدام.وأضاف الشبراوي فى تصريحات على هامش توقيع وثيقة تشغيل الشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن المشروع يستهدف بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الاعاقة.من جانبها، أكدت نشوى بلال مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة"، أن المشروع يهدف إلى أربع نتائج، وهم تعزيز المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني لدعم التشغيل بأجر والعمل الحر وتمكين ريادة الأعمال للنساء والشباب، وزيادة قدرة الشباب على الحصول على عمل بأجر في المناطق المستهدفة، وتعزيز العمل الحر للنساء والشباب، وتمكين المجتمع اقتصاديًا لدعم مشاريع ريادة الأعمال.