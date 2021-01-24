«الزراعة»: 7 ملايين طن أسمدة مدعومة تم توزيعها خلال 3 سنوات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصندوق الدولي ‏للتنمية الزراعية (الأيفاد) اعتبر أحد المشروعات التابعة للوزارة (تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري) من أفضل النماذج الناجحة ‏التى تمت فى إقليم الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد قدرة الوزارة على حسن إدارة التمويل الذي يتاح لها.‏أضاف الوزير أن الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ‏(ADP‏)، التابع للوزارة بلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.‏وعلى صعيد ملف الخدمات الزراعية التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى: أكد الوزير أن إجمالي الأسمدة المدعومة التى تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى بلغت نحو 7 ملايين طن أسمدة بدعم 7 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.تابع "ورغم ما تحقق فى هذا الملف إلاّ أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها ارتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الاحتياجات، وأهمها هو عدم التزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة؛ حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الاحتياجات.