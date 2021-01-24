«زراعة الفيوم» تزيل حالات تعد على الأرض الزراعية بإطسا

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشدد وكيل الوزارة، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بتنفيذ إزالة تعد اليوم حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية الصوافنة بمساحة 2 قيراط، كما قامت الإدارة بإزالة عدد ٢ حالات تعد على الأرض الزراعية بناحية الصوافنة بحضور المهندس محمد عبدالحافظ رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس حمادة أحمد عيسى مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس محمور السيد نصر مدير الجمعية الزراعية بناحية الصوافنة، وهاني سالم مسئول حماية الأراضي بمجلس المدينة بإطسا، والمهندس علي مشرف رئيس قسم الحماية والمهندس محمود السيد نصر مدير الجمعية.