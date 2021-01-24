«الكاثوليكية» تهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الشرطة

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركُ الإسكندريةِ للأقباطِ الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركةِ والأساقفةِ الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعبَ المصري بعيد الشرطة.جاء في التهنئة: "باسمِ مجلسِ البطاركةِ والأساقفةِ الكاثوليك بمصر، وكلِ المؤسساتِ والهيئاتِ الكاثوليكيةِ، وبالأصالةِ عن نفسي، نهنئُ فخامةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعبَ المصري بعيدِ الشرطة، ونصلي إلى الله القدير أن تكونَ هذه المناسبة ملؤها الرخاء والسلام لكلِ شعبنا الحبيب. حفظَ اللهٌ مصرَ وشعبهِا الحبيب.