934 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، عن تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات جراء الإصابة بالفيروس.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 320 ألفًا و453 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 8 آلاف و522 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4 آلاف و224 حالة.