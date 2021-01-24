رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

الأحد 24/يناير/2021 - 05:29 م
رشدي أباظة وصباح
رشدي أباظة وصباح
وائل توفيق
طباعة
خلال حفل العرض الخاص الأول بفيلم "كانت الأيام" بإحدى قاعات دور عرض سينمائي، شهد الحفل رقمًا استثنائيًا حققته الفنانة صباح.

كانت الأمسية حافلة بالتصفيق وصيحات الإعجاب بأغاني صباح، خاصة وأن المطربة الأنيقة ضربت رقمًا قياسيًا بعدد الفساتين المبتكرة التي ارتدتها التي بلغت 15 فستانًا، حسبما نشرت مجلة الشبكة اللبنانية.

لم يكن عدد الفساتين هو الأمر الوحيد الذي قام الحضور والإعلام بالحديث عنه، فقد قام الجمهور بإحصاء عدد القبلات في الفيلم، فكان كلما قبل رشدي أباظة صباح، يعلن المتفرج الأمر للحضور صائحًا: «سبعة، تسعة، عشرون»، وتنفجر السينما من الضحك بعد كل قبلة يحصيها.

وبلغ عدد القبلات 26 قبلة استقبلها الجمهور بالتهليل، وكانت كل هذه الضجة بحضور الراقصة في حادثة تعد هي الأولى من نوعها قام أحد الجمهور بعد قبلات الفنان رشدي أباظة للفنانة صباح.

فيلم "كانت الأيام" كان يدور حول حكاية جلال، طبيب مشغول طيلة الوقت مع مرضاه، تقرر زوجته وفية السفر إلى الإسكندرية على أن يلحق بهما بعد أيام، لكنه يصادف في طريق عودته بعد توصيل زوجته فتاة جميلة يقضي معها جل أيامه.

كان الفيلم من انتاج الفنان رشدي اباظة، لكن جاءت القصة مكررة والأبطال جميعًا في أسوأ حالاتهم والإخراج تقليدي، ما أدى لعدم نجاحه في دور العرض لذا تم إعادة نفس الفكرة بالألوان وبنفس دور البطل رشدي أباظة والبطلة نادية لطفي مع تغيير صباح بصفية العمري في فيلم "أبدا لن أعود" حسب موقع "سينما".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السويد تتصدر المجموعة الرابعة بمونديال اليد بالفوز على الاتحاد الروسى 34ـ20

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته