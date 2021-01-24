وزير الري أمام النواب: «اعملوا قانون وأنا أشيل غرامات الأرز»

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه لا يستطيع رفع غرامات الأرز عن المخالفين قائلًا في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد: "غرامات الأرز على المزارعين المخالفين، لكن الملتزمين لا توقع عليهم غرامات".وخاطب الوزير نواب البرلمان قائلًا: "لو عايزين نلغي الغرامات على المخالفين فى زراعات الأرز طلعوا قانون وأنا انفذه، لكن لا أستطيع أن أصدر قرار مخالف للقانون، جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على تساؤلات واستفسارات النواب تعليقا علي بيانه.