«زراعة النواب» تطالب بحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بسيوة

تساءل هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عن آلية لتطهير الترع، مطالبًا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة؛ لأنها مشكلة مزمنة، بحسب وصفه.قال رئيس لجنة الزراعة إنه ليس لديه أي معلومات عن مدى نجاح تجربة القمح المبرد، مطالبًا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى شهدت تعقيب النواب على بيان وزير الري عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة، فيما أشار النائب أحمد البعلي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالإسماعيلية: "الفلاح ليس لديه حل إلا زراعة الأرز.. وبعد أن يزرعه يتعرض إلى توقيع غرامة".