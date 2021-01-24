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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 جنود ماليين وإصابة 18 في الهجومين الإرهابيين

الأحد 24/يناير/2021 - 05:59 م
مقتل جنود ماليين
مقتل جنود ماليين الهجومين الإرهابيين
وكالات
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قتل ستة جنود ماليين على الأقل ليل السبت الأحد في وسط مالي في هجومين نسبا إلى إرهابيين قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية الاحد، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين.

وقال مصدر عسكري مالي لوكالة فرانس برس "أسفر هجومان انتحاريان متزامنان ليل السبت الأحد على معسكر للجيش المالي في بولكيسي وعلى موقع للجيش المالي في موندورو عن مقتل 6 عسكريين على الأقل"، وإصابة 18، لافتًا أيضًا إلى مقتل "خمسة إرهابيين".

وصرح مصدر عسكري آخر لفرانس برس "وقع هجومان على موندورو وبولكيسي. الحصيلة لا تزال موقتة. قتل على الأقل 6 عسكريين وخمسة إرهابيين".

وأضاف المصدر "أصيب أيضًا 18 عسكريين ماليين على الأقل. أصيب إرهابيون وتركوا أكثر من 25 دراجة نارية خلال فرارهم".

وقال مسئول محلي في موندورو لفرانس برس إن الهجمات "بدأت قرابة الساعة 3:00" (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) فيما "كان الجميع نائمين"، لافتًا إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة.

وصرح مصدر طبي لفرانس برس أن "مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري" قرب العاصمة الإقليمية موبتي حيث للجيش معسكر كبير.

وسبق أن تعرض معسكرا بولكيسي وموندورو المجاوران للحدود مع بوركينا فاسو لهجمات.

ففي سبتمبر 2019، استهدفا بواحد من الهجمات الأكثر دموية في مالي منذ بدء الازمة في 2012. وقتل يومها خمسون جنديًا في هجوم مزدوج تبنته جماعة نصرة الاسلام، أكبر تحالف إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.

وتشهد هذه المنطقة الساحلية بين مالي وبوركينا فاسو الكثير من الهجمات الإرهابية.

وتنتشر فيها الجيوش الوطنية ضمن معسكرات لا تستطيع الخروج منها بدون دعم الدول الشريكة وعلى رأسها فرنسا.

وقادت قوة برخان الفرنسية القوية التي تعدّ 5100 عنصر في المنطقة نفسها عدة عمليات منذ مطلع العام الحالي.

ومنذ 2012 واندلاع حركات التمرد الانفصالية والجهادية في الشمال، تغرق مالي في أزمة متعددة الأوجه أسفرت عن مقتل الآلاف بين مدنيين ومقاتلين وتشريد مئات الآلاف، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخّل القوات الإفريقية والفرنسية وقوات الأمم المتحدة.

وأصبح وسط مالي أحد المسارح الرئيسية لأعمال العنف التي انتشرت منذ 2015 في جنوب البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

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