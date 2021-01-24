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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة استئناف طرابلس تلغي جميع الانتخابات البلدية

الأحد 24/يناير/2021 - 05:24 م
محكمة استئناف طرابلس
محكمة استئناف طرابلس
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أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس في ليبيا حكما بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019، بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلًا وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة ألا، وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما يعني أن "المحكمة تعتبر المجلس منعدمًا للصفة القانونية والشرعية"، بالنظر إلى أن قانون الانتخابات صدر من مجلس تشريعي والتعديلات التي حدثت من المجلس الرئاسي غير قانونية لأنه مجلس تنفيذي.

وبهذا الحكم، تكون انتخابات المجالس البلدية التي تمت بهذا القانون لاغية، وفقًا لحكم القضاء ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي ما لم يطعن المجلس الرئاسي في الحكم أمام المحكمة العليا.

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