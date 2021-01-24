رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تصدر تقريرا عن خطة الوزارة خلال 5 سنوات مقبلة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:23 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تقريرا عن خطة الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتعليم.

وذكرت الوزارة، في تقرير رسمي، إنه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا لميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.

وأكد التقرير، أنه سيتم إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة على غرار المسابقات العالمية للمهارات‏ على جميع الطلاب بجميع المدارس في المراحل التعليمية بالداخل، وأبنائنا الوافدين من الدول العربية والأفريقية، وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج، والبعثات التعليمية في السودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.

‏كما أكد التقرير، أنه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024 2025، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها.

‏وأوضح التقرير، أنه سيتم إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية ‏الأخرى الداعمة لتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان)، كما سيتم تشغيل أكاديمية لي معلمي التعليم الفني، وسيتم إنشاء وتشغيل خمس فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني.

‏كما أكد التقرير ‏انه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من ‏مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا، لافتا إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات إدخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفني، وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن ‏سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل البالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 2022، موضحا أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تستهدف الوصول إلى 60،000 دارس سنويا اعتبارا من 20212022.

‏وفقا للتقرير، تخطط وزارة التربية والتعليم ‏لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الحالي بحيث يتم إدخال الأمور المستهدفة مثل منهجية الجدارات ‏والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير اسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية.

كما تخطط أيضا لزيادة ‏عدد مدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا، إلى جانب التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة لطلاب التعليم الفني، لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج.

كما تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الاجهزة مثل ( التابلت والمحمول واللاب توب ) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏وتخطط الوزارة، إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
«التعليم» تصدر تقريرا عن خطة الوزارة خلال 5 سنوات مقبلة
«التعليم» تصدر تقريرا عن خطة الوزارة خلال 5 سنوات مقبلة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة بمصر

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

وفاة الأديب عبدالغني مصطفى متأثرًا بكورونا

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته