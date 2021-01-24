«التعليم» تصدر تقريرا عن خطة الوزارة خلال 5 سنوات مقبلة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تقريرا عن خطة الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتعليم.وذكرت الوزارة، في تقرير رسمي، إنه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا لميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.وأكد التقرير، أنه سيتم إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة على غرار المسابقات العالمية للمهارات‏ على جميع الطلاب بجميع المدارس في المراحل التعليمية بالداخل، وأبنائنا الوافدين من الدول العربية والأفريقية، وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج، والبعثات التعليمية في السودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.‏كما أكد التقرير، أنه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024 2025، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها.‏وأوضح التقرير، أنه سيتم إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية ‏الأخرى الداعمة لتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان)، كما سيتم تشغيل أكاديمية لي معلمي التعليم الفني، وسيتم إنشاء وتشغيل خمس فروع لها في مراكز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني.‏كما أكد التقرير ‏انه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من ‏مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا، لافتا إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات إدخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفني، وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن ‏سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل البالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 2022، موضحا أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تستهدف الوصول إلى 60،000 دارس سنويا اعتبارا من 20212022.‏وفقا للتقرير، تخطط وزارة التربية والتعليم ‏لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الحالي بحيث يتم إدخال الأمور المستهدفة مثل منهجية الجدارات ‏والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير اسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية.كما تخطط أيضا لزيادة ‏عدد مدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا، إلى جانب التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة لطلاب التعليم الفني، لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج.كما تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الاجهزة مثل ( التابلت والمحمول واللاب توب ) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.‏وتخطط الوزارة، إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.