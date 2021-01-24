الكنيسة الكاثوليكية: لا نجازي على الشر بالشر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الغفران تحت شعار:(رسالة بطرس الرسول الأولى 3: 9) غَيْرَ مُجَازِينَ عَنْ شَرّ بِشَرّ أَوْ عَنْ شَتِيمَةٍ بِشَتِيمَةٍ، بَلْ بِالْعَكْسِ مُبَارِكِينَ، عَالِمِينَ أَنَّكُمْ لِهذَا دُعِيتُمْ لِكَيْ تَرِثُوا بَرَكَةً.