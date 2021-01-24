الصحية الإنجليزية: 6 ملايين تلقوا لقاح كورونا

أفادت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية بأن نحو 6 ملايين شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد في إنجلترا.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) - في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد - أنه طبقا لبيانات الهيئة، فقد تلقى 5 ملايين و970 ألفا و175 شخصا اللقاح في الفترة من 8 حتى 23 ديسمبر الماضي، بينهم 5 ملايين و529 ألفا و101 شخص تلقوا الجرعة الأولى، بينما تلقي الجرعتين 441 ألفا و74 شخصا.