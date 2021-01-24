251 إصابة بفيروس كورونا في السودان
الأحد 24/يناير/2021 - 05:21 م
وكالاتطباعة
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19- ووفاة 6 أشخاص وتعافي 55 حالة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.