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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة تطهير وتعقيم شاملة بمراكز السنطة وزفتى وقطور

الأحد 24/يناير/2021 - 06:31 م
حملة تطهير وتعقيم
حملة تطهير وتعقيم
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بحملة تعقيم وتطهير برئاسة هاني علي مصطفى، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية شبرانباص بعملية تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية ومبنى وحدة طب الأسرة بالقرية والوقوف على الإجراءات الاحترازية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، برئاسة أشرف بدران، بحملة تطهير وتعقيم شملت تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس مدينة السنطة، ورش وتطهير (شارع الجيش، محكمة السنطة، جراج مجلس مدينة السنطة، مكتب بريد ووحدة إطفاء السنطة، مصلحة الشهر العقاري والحماية المدنية بمدينة السنطة).

كما قامت رئاسة المركز برش وتطهير مقر الوحدة المحلية ومكتب البريد بقرية ميت يزيد، ورش وتطهير المبني الإداري للوحدة المحلية ومكتب التموين ووحدة الشئون الاجتماعية والسجل المدني بقرية ميت حواي، وفي قرية مسهلة تم رش وتطهير مبنى ديوان عام الوحدة المحلية والمصالح الحكومية التابعة لها (مكتب التموين - مبنى الشئون الاجتماعية ودار الحضانة التابعة له - مبنى الجمعية الزراعية - مركز الشباب - مكتب البريد)، بالإضافة إلى رش وتطهير الوحدة المحلية ومكتب البريد والسنترال ومكتب التموين بقرية كفر كلا الباب.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة زفتي بإشراف محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي بمتابعة تطهير كل المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية بشرشابة، وكذلك الموقف وماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى حملة تطهير وتعقيم بدائرة الوحدة المحلية للأماكن الحكومية بقرية سنبو الكبرى.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وكل المنشآت الحكومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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