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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تؤكد التزامها لليابان في الدفاع عن جزر محل نزاع مع الصين

الأحد 24/يناير/2021 - 05:48 م
وزير الدفاع الجديد
وزير الدفاع الجديد لويد أوستن
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة لطوكيو بالدفاع عن مجموعة جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تطالب اليابان والصين بالسيادة عليها، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني.
وذكر البنتاجون في بيان أن أوستن أكد خلال حديثه مع نظيره الياباني نوبو كيشي أن المادة الخامسة من المعاهدة الأمنية بين بلديهما، التي تنص على التزامات الدفاع الأمريكية تجاه اليابان، تشمل الجزر غير المأهولة.
وتعرف الجزر باسم سينكاكو في اليابان بينما تطلق عليها الصين اسم دياويو.

وقال البنتاجون إن أوستن أكد مجددا أن واشنطن لا تزال تعارض أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي.

وتعد المحادثات أول نقاش على مستوى وزاري بين طوكيو وواشنطن منذ أن تولى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه يوم الأربعاء.

ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الدفاع اليابانية للحصول على تعقيب.

كانت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي الأمريكية قد قالت في وقت سابق اليوم الأحد إن مجموعة حاملة طائرات هجومية دخلت بحر الصين الجنوبي أمس السبت، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه تايوان عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة دفاعها الجوي بالقرب من جزر براتاس.

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