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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تزايد حالات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:14 م
بالإجراءات الاحترازية
بالإجراءات الاحترازية
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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، خاصة مع ما يُرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين من تزايد في تسجيل الحالات التي ما تزال في حدود السيطرة والتحكم.

وقال العبدالعالي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن منحنى الإصابات المؤكدة ما يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد وذلك بتقيدنا بالاحترازات".

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح واردة، كون حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة، حيث يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد الفيروس.

‏ وأفاد متحدث الصحة: بأن الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ عددهم حتى الآن 391 ألفا و643، ولايزال إعطاء اللقاح مستمرا حتى الآن، مشيرا إلى أن اللقاح المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعل الجميع في أمن صحي.

وسجلت الصحة السعودية 186 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألفا و371 حالة، كما أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 357 ألفا و939 حالة، بإضافة (211) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و352 حالة، بإضافة حالتي وفاة.

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