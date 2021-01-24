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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين

الأحد 24/يناير/2021 - 05:17 م
خالد تاج الدين
خالد تاج الدين
حسن أمين
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أشاد عدد كبير من نجوم الفن بفيديو كليب "آداب إعلام"، والذي يخوض من خلاله الشاعر الغنائى خالد تاج الدين تجربة غناء الراب، حيث يسلط عبر الأغنية الضوء على ما يفعله الإخوان في الخارج من خلاله إعلامهم المضلل، والكليب تولى إخراجه بتول عرفة.

وجاءت الإشادات بالكليب من حيث الغناء والإخراج وكتب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، حيث كتب عبر حسابه على تويتر عن الأغنية قائلا: "حبيبى وأخويا الشاعر الجامد جدا خالد تاج الدين، وأجمد رابر وأفكار مختلفة وتمكن، ألف ألف مبروك لخالد ولبتول عرفة، وإن شاء الله الأغنية تكسر الدنيا".

كما أشاد الشاعر الغنائى الكبير بهاء الدين محمد على صفحته الخاصة: "اسمعوا وشوفوا الجراءة لما تتعمل صح، عجبانى التجربة كلها كلام وأداء وتوزيع وإخراج"، ونشر الشاعر الغنائى نادر عبد الله الكليب عبر حسابه على تويتر وعلق عليه "بإيموشن تصفيق كتير مصطحبا بكلمة عظمة".

فيما علق الملحن الكبير وليد سعد على الأغنية بكلمات إشادة حيث كتب: "ألف ألف مبروك للمخرجة المبدعة المختلفة بتول عرفة وبجد مجهودك باين جدا، كليب عالمى لأخويا الغالى خالد تاج الدين، وإن شاء الله يعجب كل الناس".

وهنأته الفنانة آيتن عامر حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "بدل الكرافتة دى روح علقلك بافتة، عشان الفتة بتنقط على الجاكتة.. مبروك يا خالد الكليب لذيذ أوى، برافو بتول الكليب شيك أوى، والمزيكا حوار".

كما هنأت النجمة السعودية وعد الشاعر الغنائى خالد تاج الدين قائلة: لا لا لا في إيه بالظبط يا نجم واو يجنن ألف مبروك، والله العظيم شغل جامد"، وعلق الموزع الموسيقى أحمد عادل على الأغنية قائلا: "أيوة بقى.. مبروك".
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين
نجوم الفن يشيدون بأغنية «آداب إعلام» للشاعر خالد تاج الدين

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