بسبب لهو الأطفال.. إحالة نجار تسبب في عجز جاره بالسلام

أمرت نيابة السلام، الأحد، بإحالة نجار لمحكمة الجنايات؛ لشروعه في قتل جاره بسبب لهو ومشاجرات الأطفال بالسلام.وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو "حشمت.ع"، نجار، قام بالتعدى على جاره "عاطف.ا"، بآلة حادة، بسبب لهو ومشاجرات الأطفال وتم نقل المصاب لمستشفى السلام التخصصي.كما أفاد تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه بإصابته بكسر حاد في الجمجمة وتسبب فى إصابته بالعجز الدائم.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام نجار بالتعدى على جاره بآلة حادة بسبب لهو الأطفال وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.