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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 05:31 م
جونسون
جونسون
وكالات
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أعلنت قناة "سكاي" التلفزيونية عن مسلسل جديد ينطلق تصويره قريبا عن إدارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للأزمة الصحية الحالية، على أن يُعرض في خريف العام المقبل.

ويحمل المسلسل اسم "ذيس سكيبترد آيل"، وهو من إخراج مايكل وينتربوتوم ("إن ذيس وورلد" و"جود").

ويؤدي الممثل كينيث برانا الذي ظهر أخيرا بدور الشرير في "تينيت" وشخصية هيركول بوارو في فيلم "موردر أون ذي أورينت إكسبرس"، دور رئيس الوزراء البريطاني المحافظ.

ويُصنّف برانا (60 عاما) المتحدر من ايرلندا الشمالية، من أفضل الممثلين في جيله في المملكة المتحدة. كما برز اسمه في الإخراج والإنتاج.

وينطلق المسلسل المؤلف من خمس حلقات مع تولي بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا، ثم يروي ظهور أولى حالات كوفيد-19 في البلاد مطلع 2020. وكانت هذه السنة غير عادية لرئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بين إصابته شخصيا بالفيروس التي أمضى بسببها ثلاث ليال في العناية المركزة في نيسانأبريل، ثم مع ولادة ابنه ويلفريد بعد يومين من استئنافه نشاطه.

وواجه بوريس جونسون انتقادات بسبب التأخر في التصدي للجائحة التي أودت بحياة أكثر من 97 ألف شخص في بريطانيا، في أسوأ حصيلة في أوروبا.

ويستند المسلسل إلى شهادة مقربين من رئيس الوزراء ووزير الصحة وعلماء يقدمون المشورة للحكومة، وأفراد في الطواقم العلاجية. كذلك سيؤدي تيم شيمان الصحافي السياسي في "صنداي تايمز"، دور مستشار العمل.

وقال وينتربوتوم الذي شارك في كتابة العمل مع كيرون كويرك، في بيان إن "مسلسلنا يروي قصصا حقيقية لا تحصى، من بوريس جونسون في رئاسة الوزراء إلى الأشخاص في الصفوف الأمامية بمواجهة الفيروس في البلاد، ويظهر جهود العلماء والأطباء والمعالجين والقادة لحمايتنا من الفيروس".

ويبدأ تصوير المسلسل الذي تنتجه "فريمانتل" و"باسنجر" و"ريفوليوشن فيلمز"، في الأشهر الأولى من 2021 على أن تبثه قناتا "سكاي أتلانتك" و"ناو تي في" خلال خريف 2022.

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