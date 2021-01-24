عيد الشرطة| الداخلية في خدمة البسطاء للحفاظ على حقوق الإنسان

قبل ساعات من الاحتفال بعيد الشرطة شهد العام المنقضي من جانب وزارة الداخلية جهود بارزة لإعلاء قيم حقوق الإنسان حيث قطعت الوزارة ألسنة المنظمات المشبوهة ونجحت في تحقيق خطوات مهمة للحفاظ على حقوق المواطن المصري ورفع الغلاء عنه من خلال عدة مبادرات، فضلًا عن الحفاظ على حقوق نزلاء السجون.وأطلقت وزارة الداخلية 14 مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة حفاظًا على المواطنين من جشع التجار ولرفع الغلاء عن كاهلهم.وأطلقت الوزارة ضمن الاحتفال اليوم العالمي للمرأة دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وبادرت وزارة الداخلية في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة بإنشاء كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع تلك الجرائم وتشجيعًا على التواصل مع الجهات الشرطية للحصول على حقوقها القانونية من خلال إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مديريات الأمن.وخصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية.وحرصت الداخلية على تقديم تسهيلات للمواطنين في كافة القطاعات الشرطية، والعمل على تطوير أقسام ومراكز الشرطة في المحافظات بما يتناسب مع قيمة وأهمية المواطن المصري وحرصا من الوزارة على تقديم خدمة شرطية متميزة.وأوفدت وزارة الداخلية ضباط من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على كافة أقسام الشرطة والمراكز لرصد أي مشاكل والعمل على حلها على الفور من خلال اتخاذ الإجرءاات القانونية اللازمة.كما حرصت وزارة الداخلية على إصدار الأوراق الثبوتية بعدد من المواقع الشرطية لذوي الاحتياجات مجانا في الجوازات والأحوال المدينة وغيرها.