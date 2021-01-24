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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

خبير عالمي يشيد بالتأمين الشامل ببورسعيد: حان الوقت لتأخذ مصر مكانتها

الأحد 24/يناير/2021 - 05:12 م
البروفسير الفريدو
البروفسير الفريدو جلاسي
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل عن زيارة البروفسير "الفريدو جلاسي" والذي يعد من أكبر خبراء العالم في مجال القسطرة التداخلية والانسداد المزمن وأحد الرواد في هذا المجال لمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد للمشاركة في ورشة عمل حول أحدث سبل تقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب والمصابين بالانسداد المزمن للشاريين التاجية.

وأشاد البروفسير "الفريدو جلاسي" بمستوى الخدمة الطبية المميز بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد خاصة مستشفى النصر التخصصي، مؤكدا أن جميع التدخلات الطبية والتشخصية تتم لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفق البروتوكولات العلاجية الحديثة المعمول بها في قلاع الطب العالمية على حد وصفه.

وقال: "لم أكن أتوقع هذا الكم من التجهيزات الطبية والرعاية الصحية التي يتلاقها المريض في منظومة التأمين الصحي الشامل"، مضيفا: "ما يحدث في مصر بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحول نوعى في مستوى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية يتواكب مع المقاييس العالمية".

وأعرب البروفيسور جالاسى عن فخره وسعادته بالمستوى والفني والمهارة العالية التي تتمتع بها الأطقم الطبية داخل مستشفى النصر التخصصي قائلًا: "إنه حان الوقت لتأخذ مصر مكانتها في الرعاية الصحية على المستوى الدولى".

وثمن كفاءة الطواقم الطبية التي تعمل ضمن صفوف مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والتي تتمتع بأعلى قدر من المهارة والاحترافية وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر ببورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور ياسر صادق استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه أوصى بنشر ورشة العمل من داخل مستشفى النصر التخصصي، وهو الأمر الذي استجابت له الجمعية الأوروبية للانسداد المزمن، نظرًا للقيمة العلمية لورشة العمل على المستوى الدولي.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، أن هذه الإشادة جاءت عقب تفقد الخبير الإيطالي الدولي البروفيسور "الفريدو جلاسي" الرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للانسداد المزمن للشرايين التاجية، لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، على هامش ورشة العمل التي تم تنظيمها بمستشفى النصر يومي 21 و22 من الشهر الجاري، تحت عنوان (علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية) والتي شارك بها نخبة من الأطباء من داخل الهيئة وخارجها وأساتذي الجامعات واستشاريي القلب على مستوى الجمهورية.

وتابع البيان: هذه الإشادة من الخبير الإيطالي وأستاذ القلب والقسطرة التداخلية بجامعة باليرمو تعد انعكاس لمستوى الخدمة الطبية المميز والرعاية الصحية المتكاملة التى تقدم داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، كما تشير إلى مدى التطور الذى وصلت إليه المستشفى والذى يفوق على حد قوله كثير من المراكز الطبية داخل مصر وخارجها بما فى ذلك دولته إيطاليا.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن فخره وسعادته بإشادة البروفسير "الفريدو جلاسي" والذي يعد من أكبر خبراء العالم في مجال القسطرة التداخلية والانسداد المزمن وأحد الرواد في هذا المجال، بمستوى الخدمة الطبية المميز بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد وتابع: نمضى قدما في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات طبية بمقاييس عالمية للمنتفعين.

جدير بالذكر أن ورشة العمل المشار إليها شملت محاضرات حول أمراض القلب وكيفية تشخيص الحالات وطرق علاجها وفق آخر المستجدات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى بعض الممارسات الإكلينيكية بالمستشفى، كما تضمنت التعرف على أحدث أساليب علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية باستخدام التقنيات والمعدات الحديثة واستغلال أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبي في العلاج.

ويشار إلى أن أهمية ورش العمل تكمن في تبادل الخبرات وتسهيل العمل الجماعي وتحفيز تنمية المهارات في تقوية الروابط بين المشاركين من الجهات والقطاعات المقدمة للخدمات الصحية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن المصري وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
خبير عالمي يشيد بالتأمين الشامل ببورسعيد: حان الوقت لتأخذ مصر مكانتها
خبير عالمي يشيد بالتأمين الشامل ببورسعيد: حان الوقت لتأخذ مصر مكانتها

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