نقابة البناء والأخشاب تهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69

هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، رجال الشرطة بمناسبة ذكرى عيدهم الـ69، فقد قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن في مواجهة المحتل.وقال عبدالمنعم الجمل، إن تضحيات رجال الشرطة كانت وما زالت وستظل شاهدة على عطاء أبنائها المخلصين، وحرصهم على أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مضيفًا: "كما يقوم رجال القوات المسلحة على حماية حدود الوطن، فإن رجال الشرطة يقومون بدورهم على أكمل وجه في حماية الجبهة الداخلية للبلاد"، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المجتمعي الذي يقومون به في خدمة المواطنين.كما هنأ رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، والتي صححت مسارها ثورة 30 يونيو، والتي قضت على الجماعات الإرهابية المتطرفة التي سعت لاختطاف الوطن.