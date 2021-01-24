الصور الأولى لـ علي حميدة بمستشفى معهد ناصر

يرقد الفنان الكبير علي حميدة هذه الفترة بداخل إحدى غرف مستشفى معهد ناصر، وسط العديد من أفراد أسرته الذين يمكثون بجواره لرفع روحه المعنوية والاعتناء به.وحصلت "الدستور" على أحدث ظهور للمطرب الشهير، وهو يرقد في المستشفي، برفقة أحد أفراد عائلته، وذلك بعد السماح بزيارته، عقب خضوعه للكشف الذري منذ أيام.واشتهر "حميدة" بأغنية "لولاكي"، وقد تم إصدارها في 11 يوليو 1988، وقد حولها لألبوم غنائي، ويعد هذا الألبوم أول نجاحات حميدة.