اجمالى إصابات كورونا فى نيودلهي يصل ٦٣٣٩٢٤ حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهندية نيودلهي، و9 حالات وفاة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 633 ألفا و924 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 10 آلاف و808 حالات.ويبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة 1880 حالة، بينهم 748 حالة في عزل ذاتي بالمنزل.يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الهند بلغ 10 ملايين و654 ألفا و533 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 153 ألفا و339 شخصا.