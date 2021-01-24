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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

23 فبراير أولى جلسات مزور تراخيص البناء بالمعادي

الأحد 24/يناير/2021 - 05:11 م
جلسات مزور
جلسات مزور
عادل عبد العال
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حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 فبراير المقبل أمام الدائرة 24 جنايات؛ لمحاكمة أخطر مزور تراخيص والتي تصدرها الأحياء في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

وأحالت النيابة العامة "ك.ا" لاتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء بعد إصدارها أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

خاطبت النيابة نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة، لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت آخر جرائمه بالاستيلاء من شركة تكنو ويف للتجارة مبالغ طائلة على زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذة التراخيص وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري التي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي الذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.

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