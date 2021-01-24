رئيس جامعة طنطا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ69

تقدم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.وفي ذات السياق، هنأ رئيس جامعة طنطا، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية ورجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن ذكرى عيد الشرطة غالية على الشعب المصري بعد أن تصدى رجال الشرطة لجنود الاحتلال الإنجليزي عام 1952، وقدموا على مر العصور بطولات مشهودة خُلدت في سجلات النضال الوطني، في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن وللمواطنين.وأضاف، إن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مشيرًا إلي أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن، مقدمًا الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا، وجميع أهالي الغربية، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.