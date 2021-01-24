رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ69

الأحد 24/يناير/2021 - 05:11 م
رئيس جامعة طنطا الدكتور
رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تقدم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

وفي ذات السياق، هنأ رئيس جامعة طنطا، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية ورجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أن ذكرى عيد الشرطة غالية على الشعب المصري بعد أن تصدى رجال الشرطة لجنود الاحتلال الإنجليزي عام 1952، وقدموا على مر العصور بطولات مشهودة خُلدت في سجلات النضال الوطني، في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن وللمواطنين.

وأضاف، إن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مشيرًا إلي أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن، مقدمًا الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا، وجميع أهالي الغربية، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»