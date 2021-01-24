مركز الملك سلمان ينتزع 1446 لغما من اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الحالي 1.446 لغما.وأوضح المركز في بيان له أن من بين هذه الألغام 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات، و1.258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 213.018 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي بالدولة.