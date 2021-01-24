«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

في خطوة كبيرة، تهدف لتعزيز التعاون بين شبكة قنوات النهار و مجموعة الشويري، اتفقت المؤسستين على منح شركة سي ميديا إحدى شركات مجموعة الشويري، حقوق العمل كممثل إعلاني حصري ورسمي لمجموعة قنوات النهار في الشرق الأوسط.وتهدف الشراكة للوصول إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة من التعاون وتحقيق نجاح إعلامي كبير يليق بالمؤسستين الكبيرتين، والذي يدعم انتشار كبير في مصر والشرق الأوسط.وأعلنت شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني، المالكة لشبكة تليفزيون النهار، تعاقدها مع شركة " سى ميديا "، وذلك بمنحها حق التسويق الإعلانى داخل جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من يناير الجاري.وأضافت الشركة أن هذا الإعلان يأتي من منطلق اتفاق الطرفان على رؤية واضحة واستراتيجية مبنية على تعاون مثمر وبناء، يتم بنتيجته توسيع السوق الاعلانى لشبكة تليفزيون النهار فى منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا، ويهدف الاتفاق إلى استفادة شبكة تليفزيون النهار من النجاح الإعلامي ونسب المشاهدة التي حققتها على المستوى المحلى والاقليمى منذ انطلاقها في عام 2011، وذلك من خلال تقديمها محتوى برامجى هادف و متنوع ومتميز لمخاطبة جمهورها العريض في مصر والدول العربية.وشرحت الشركة في بيان لها قبل قليل أن التعاون جاء مع شركة سي ميديا إحدى مجموعة شركات شــــويرى، باعتبارها من كبرى شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية فى منطقة الشرق الأوسط ، ولما تتمتع به من نجاح تسويقي للعديد من الوسائل الإعلانية.وكذلك تهدف هّذه الشراكة إلى إتاحة خدمات اعلانية وتسويقية متميزة من خلال " سي ميديا " لقائمة العملاء والمعلنين والتى تضم نخبة واسعة من كبرى العلامات التجارية في العالم.وعلق بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري على الاتفاق قائلا: يسرني التوصل مع النهار الى صيغة تعاون قائمة على رؤية مشتركة لسوق الإعلان التلفزيوني في مصر و كامل منطقة الشرق الأوسط، واني على يقين أن هذه الشراكة القائمة على ما تقدمه مجموعة النهار لمشاهديها من محتوى رائد و تجارب تلفزيونية مميزة من جهة و على الإمكانات التسويقية للمجموعة والمبنية على البيانات و الإحصاءات والتقنيات الرائدة في هذا المجال من جهة أخرى، سيمكننا من الارتقاء بمستويات أدائنا المشتركة إلى مستويات غير مسبوقة.