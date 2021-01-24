رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

الأحد 24/يناير/2021 - 05:06 م
جريدة الدستور
طباعة
في خطوة كبيرة، تهدف لتعزيز التعاون بين شبكة قنوات النهار و مجموعة الشويري، اتفقت المؤسستين على منح شركة سي ميديا إحدى شركات مجموعة الشويري، حقوق العمل كممثل إعلاني حصري ورسمي لمجموعة قنوات النهار في الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة للوصول إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة من التعاون وتحقيق نجاح إعلامي كبير يليق بالمؤسستين الكبيرتين، والذي يدعم انتشار كبير في مصر والشرق الأوسط.

وأعلنت شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني، المالكة لشبكة تليفزيون النهار، تعاقدها مع شركة " سى ميديا "، وذلك بمنحها حق التسويق الإعلانى داخل جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من يناير الجاري.

وأضافت الشركة أن هذا الإعلان يأتي من منطلق اتفاق الطرفان على رؤية واضحة واستراتيجية مبنية على تعاون مثمر وبناء، يتم بنتيجته توسيع السوق الاعلانى لشبكة تليفزيون النهار فى منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا، ويهدف الاتفاق إلى استفادة شبكة تليفزيون النهار من النجاح الإعلامي ونسب المشاهدة التي حققتها على المستوى المحلى والاقليمى منذ انطلاقها في عام 2011، وذلك من خلال تقديمها محتوى برامجى هادف و متنوع ومتميز لمخاطبة جمهورها العريض في مصر والدول العربية.

وشرحت الشركة في بيان لها قبل قليل أن التعاون جاء مع شركة سي ميديا إحدى مجموعة شركات شــــويرى، باعتبارها من كبرى شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية فى منطقة الشرق الأوسط ، ولما تتمتع به من نجاح تسويقي للعديد من الوسائل الإعلانية.

وكذلك تهدف هّذه الشراكة إلى إتاحة خدمات اعلانية وتسويقية متميزة من خلال " سي ميديا " لقائمة العملاء والمعلنين والتى تضم نخبة واسعة من كبرى العلامات التجارية في العالم.

وعلق بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري على الاتفاق قائلا: يسرني التوصل مع النهار الى صيغة تعاون قائمة على رؤية مشتركة لسوق الإعلان التلفزيوني في مصر و كامل منطقة الشرق الأوسط، واني على يقين أن هذه الشراكة القائمة على ما تقدمه مجموعة النهار لمشاهديها من محتوى رائد و تجارب تلفزيونية مميزة من جهة و على الإمكانات التسويقية للمجموعة والمبنية على البيانات و الإحصاءات والتقنيات الرائدة في هذا المجال من جهة أخرى، سيمكننا من الارتقاء بمستويات أدائنا المشتركة إلى مستويات غير مسبوقة.
«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط
«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط
«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط
«النهار» تتعاقد مع «شويري» لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

موضوعات متعلقة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»