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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.75 مليون حالة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:28 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.75 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 149 ألفا و84 حالة، بينما تعافى من مرض "كوفيد- 19" الذى يسببه فيروس كورونا 1.31 مليون شخص.

ومر نحو 47 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.

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