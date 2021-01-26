مواجهة بدون مناعة.. أطباء يضعون روشتة إنقاذ مرضى «الروماتويد» من «كورونا»

لقاح الإنفلونزا



تجنب العيادات



النجاة من «كورونا» نادرة



أصيبت أسماء سامي، طالبة بكلية علوم جامعة طنطا، في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، بفيروس كورونا المستجد، وتعافت منه خلال شهر تقريبًا؛ لضعف مناعتها وعدم الاستجابة لبروتكول العلاج بسبب حسسيتها لكثير من المواد الفعالة في العقاقير المدرجة فيه، لكن على رغم طول مدة العلاج بالمقارنة بغيرها من نفس الفئة العمرية لا زالت تعاني أعراض خطيرة منها تراكم المياه في الرئة والتهابها بشدة، وهذا يرجع إلى إصابتها المزمنة بالروماتويد في سن السابعة عشر.قالت «سامي»، إن خلال الخمس سنوات الأخيرة تُعاني كثيرًا عند انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء خاصة عند عدوتها بنزلات البرد والإنفلونزا، وتضاعف حدة النزلة بسبب الروماتويد، ما يؤلم المفاصل والأطراف فتعجز عن الحركة لمجرد.ومع هذا الالم الذي يعيشه أصحاب هذا المرض المناعي المزمن كيف يتغلبوا على الكورونا المستجد ويقوا أنفسهم منها، هو ما يجيب عليه أطباء، بوضع روشتة علاجية لحماية مصابي الروماتويد من الفيروس المستجد، ومضاعفاته حال الإصابة.الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ المناعة والصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، أشار إلى أن مرضى الروماتويد والأمراض الروماتيزمية بشكل عام، في دائرة القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لكونه مرض مزمن مناعي بالدرجة الأولى، قد يمتد أثره إلى الرئتين والقلب، ولذلك يجب عليهم تلقي لقاح سنوي لإنفلونزا الجهاز التنفسي.وشدد «المر» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأقصى درجة، مع تناول مقويات المناعة من «أوميجا 3 مع فيتامين سي» يوميًا، كذلك اعتماد نظام غذائي يعزز من المناعة، حيث عرف الروماتويد بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية، فيحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم عن طريق الخطأ، بما يؤثر على بطانة المفاصل، مُسبِّبًا تورُّم وآلام في العظام مع الشعور بالتعب المستمر، وهنا جهاز المناعة يتحمل عبئين مواجهة الكورونا والنحر فيه بسبب الروماتويد.ولفت الدكتور عبد الله زعزوع، أخصائي العظام بمستشفى عزل 15 مايو، إلى أن هذه الفئة من المرضى أهملوا انفسهم في البداية ظنًا أن الفيروس المستجد لا يُصيب العظام، لكن في حقيقة الامر قد تصل أحيانًا لالتهاب مناطق أخرى من الجسم مثل الرئتين والقلب والعينين وهناك الأخطر كالإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.ونصح «زعزوع» مرضى الروماتويد بالحرص على التغذية الصحية لتقوية الجهاز المناعي للجسم قدر الإمكان لتجنب العدوى بفيروس كورونا، الذي تلعب المناعة في مواجهته دورًا أساسيًا، لافتًا إلى أن مرض الروماتويد يضعف كفاءة الجهاز المناعي لكبار وصغار السن، وأنه عليهم عدم الذهاب للعيادات إلا للضرورة المُلحة، في ظل ظروف الوباء الحالي.فيما قال الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ العظام والامراض الر وماتيزمية بجامعة المنوفية، أن عددًا كبيرًا من مرضاه الذين أصيبوا بفيروس كورونا، إما تعافوا بمضعافات خطيرة قد تكون أبدية بسبب زيادة جرعات الكورتيزون لعلاج الالتهابات المختلفة، أو توفوا لسوء حالتهم، لذا نصح مرضى الروماتويد بالوقاية بكل الطرق والابتعاد عن أي تجمع من الممكن أن يعرضهم للإصابة.وأكد «عبدالعظيم»، على ضرورة حصول مرضى الروماتويد بتناول لقاح الإنفلونزا الموسمي مع الإكثار من تناول المشروبات الساخنة والأطعمة التي تحتوي على فيتامين «سي» وفيتامين «د» و«الزنك» والأطعمة الغنية بـ«أوميجا-3»؛ لتقوية المناعة، مع الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.