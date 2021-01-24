محافظ الوادي الجديد يكرم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ السابقين والجدد

أقامت محافظة الوادي الجديد اليوم، احتفالية لتكريم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجدد والسابقين عن دائرة المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلي النقابات العامة والأحزاب، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.ووجه محافظ الوادي الجديد في كلمته الشكر والتقدير للنواب السابقين على ما بذلوه من عطاء في دعم جهود التنمية علي أرض المحافظة وتعاونهم المثمر مع الجهات التنفيذية في خدمة أبناء المحافظة، كما قدم التهنئة للنواب الجدد متمنياََ لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في استكمال مسيرة العطاء وخدمة الوطن.كما استعرض المحافظ خلال الاحتفالية أبرز الإنجازات والمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها، والاستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها.وفي الختام قدم الزملوط درع المحافظة للنواب السابقين تقديرا وعرفانا لجهودهم، وأعرب النواب عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة.