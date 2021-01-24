الإمارات تعتمد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية

صادقت الحكومة الإماراتية، الأحد، على استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية؛ بهدف توفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية.ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فقد اعتمدت الحكومة استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021 - 2023، وذلك انسجامًا مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي.وقال رئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".