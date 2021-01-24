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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:27 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

واشادت الامانة العامة للجامعة في بيان اليوم الاحد بالتفاهمات التي توصل اليها الوفدان في الاجتماعات التي استضافتها المغرب في بوزنيقة يومي 22 و23 يناير الحالي بهذا الشان.

كما اشادت بالتفاهمات التي توصل اليها الوفدان خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.

واكدت الجامعة دعمها كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الاشقاء الليبيون في سبيل التوصل الى تسوية سياسية متكاملة للوضع في ليبيا.

واعربت عن الثقة في أن "هذا التقدم المهم" سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة لاسيما ما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وتوحيد المؤسسات الليبية وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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