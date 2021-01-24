رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأرقام.. "أسواق للمعلومات" تكشف مواعيد وصول شحنات القمح والفول والعدس والسكر والزيت خلال الفترة المقبلة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:54 م
أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات
اكرم عمران
طباعة
كشفت شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" المتخصصة في رصد ومتابعة الأسعار والمعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية، عن بدء استقبال المواني المصرية لشحنات متعددة من السلع الغذائية على رأسها القمح والذرة والسكر والزيت والفول والعدس خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى بداية شهر مارس المقبل.

أضافت "أسواق"، أن اغلبية الشحنات قادمة من دول البرازيل والولايات المتحدة الامريكية والارجنيتن واستراليا، موزعة على كميات وأنواع السلع المختلفة، موضحة أن اولى الشحنات من المزمع وصولها نهاية يناير الحالي قادمة من البرازيل ومحملة بواردات الذرة.

أشارت "أسواق" إلى أن هناك كميات من السكر يصل عددها إلى 98 الف و300 طنا قادمة من البرازيل ستصل إلى المواني بنهاية شهر يناير أيضا، بالإضافة إلى 5 آلاف و188 طنا من ويد العباد قادمة من روسيا ستصل منتصف فبراير المقبل، و5 آلاف طن من العدس قادمة من أستراليا ستصل للمواني بعد منتصف شهر فبرايرالمقل، علاوة على كميات من الفول تصل إلى 24 الف و348 طنا ستصل إلى المواني خلال شهر فبراير المقبل، فضلا عن 49 الف و630 طنا من بذرة الصويا من المتوقع وصولها من الولايات المتحدة الامريكية بنهاية بنايرالجاري، و50 الف طنا آخرين من بذرة الصويا أيضا سيتم استريادها من البرازيل، متوقعة وصولها في 2 مارس المقبل، على أن يصل إجمالي واردات بذرة الصويا إلى 99.630 طنا.

توقعت "أسواق"، زيادة كميات السلع المستودرة من الخارج خلال الفترة القليلة المقبلة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خاصة في بعض السلع مثل الذره والعدس والفول والقمح، تلك التي تسعد لها جميع الفئات بدءا من الحكومة وانتهاءا بتجار التجزئة ومرورا بشركات القطاع الخاص، وذلك لتلبية حجم الاستهلاك الذي يزيد بشكل لافت خلال شهر رمضان المعظم كم كل عام.

على صعيد متصل، شددت " أسواق للمعلومات "، على أن الارتفاعات التي شهدتها بعض السلع مثل الذرة والقمح والزيت مؤخرا، جاءت نتيجة لعدة عوامل، ابرزها، الارتفاعات المماثلة بالأسواق العالمية، ما انعكس بالتبيعة على سعر التكلفة بالسوق المحلية، فضلا عن بعض القرارات التي دفعت إلى رفع الأسعار مثل القرار الروسي بفرض رسوم جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار في أسعار الطحين والخبز ما ساهم في زيادة الأسعار، فضلا عن ما خلفته تداعيات أزمة " كوفيد 19" التي القت بظلالها السلبية على اغلبية الدول المنتجة والمصدرة، بسبب تراجع حركة التجارة الدولية، وما خلفتها من ازمات مؤقتة في بعض الدول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

محمود علاء يبدأ رحلة التمرد فى الزمالك (خاص)

في عيد الشرطة.. صقور الداخلية تصطاد عناصر الإخوان من «أوكار الإرهابية»

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»