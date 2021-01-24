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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:53 م
اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،
أسيوط_محمد أبوشادي:
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وزع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة، والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بديوان عام المحافظة؛ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

حضر التوزيع اللواء مهندس شاكر محمد يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية.

حيث سلم محافظ أسيوط 13 فرن منزلي بمشتملاته (أسطوانة بوتاجاز - عدد 2 جوال دقيق) لكل فرن مقدمة من أحد الجمعيات الأهلية في إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجاَ وبالأخص المرأة المعيلة بهدف توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن وجعلها أسرة منتجة قادرة على العمل والإنتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك.

وأكد اللواء عصام سعد، استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المعيلة ومساندتها في إيجاد وسيلة لمواجهة ظروف الحياة ومتابعة المشروع والإشراف عليه منذ بدايته وحتى نجاحه مطالبًا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها عبر دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة للحد من مشكلة البطالة، مشددًا على المستفيدات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها خلال العمل لمجابهة فيروس كورونا.
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

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