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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: قليلون فقط شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لنافالني

الأحد 24/يناير/2021 - 05:29 م
بيسكوف
بيسكوف
وكالات
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قال الكرملين إن "قلة" من الناس فقط شاركوا في الاحتجاجات التي نُظمت في أنحاء روسيا للمطالبة بالإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للتلفزيون الروسي الرسمي: "سيقول كثيرون الآن إن كثيرين من الأشخاص شاركوا الأعمال غير المسموح بها".

وقال بيسكوف لبرنامج موسكو.كرملين.بوتين في تعليقات نشرت قبل البث: "لا، قلة من الناس شاركوا. الكثير من الناس يصوتون لبوتين".

كما انتقد بيسكوف السفارة الأمريكية في موسكو، التي نشرت قائمة بأماكن تجمعات المتظاهرين وأوقاتها في الفترة التي سبقت المظاهرات، ووصف ذلك بأنه "دعم مباشر لخرق القانون".

وذكرت بوابة الأخبار الروسية "أو دابليو دي" اليوم الأحد أنه جرى اعتقال أكثر من 3400 شخص خلال الاحتجاجات التي نادت بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني أمس السبت في روسيا، وذلك نقلا عن نشطاء حقوقين.

ويواجه نافالني 44 عاما، في روسيا عدة قضايا جنائية وهو مهدد بالسجن لفترة كبيرة.. ويقبع في الحبس حاليا لمدة 30 يوما بتهمة انتهاك شروط المراقبة المرتبطة بالحكم مع إيقاف التنفيذ في قضية جنائية سابقة.

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