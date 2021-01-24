رئيس وزراء الكويت: الحكومة القادمة ستعمل على التنسيق مع مجلس الأمة

أكد رئيس الوزراء الكويتي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الحكومة القادمة ستعمل على التنسیق مع أعضاء مجلس الأمة في كافة القضایا والملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسھا الاستمرار بمكافحة الفساد، وذلك عبر عدد من التشریعات التي تستھدف معالجة ھذا الملف والقضاء على الفساد وأسبابه، وإلى جانب قوانین الانتخابات البرلمانیة والإعلامیة.وقال الشیخ صباح الخالد، في تصريح له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية، إن مسار العلاقة بین الحكومة ومجلس الأمة رسمته المادة 50 من الدستور، مؤكدًا سعیه الحثیث في المرحلة المقبلة لتعزیز صور التعاون البنَّاء وتقریب وجھات النظر مع أعضاء مجلس الأمة قبل إعلان التشكیل الوزاري والتنسیق معھم لتحدید الأولویات التشریعیة لتحقیق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات وتطویر البیئة الاقتصادیة وتحقیق الرخاء والتقدم لدولة الكويت.وأعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن اعتزازه وتقدیره لأمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لصدور الأمر الأمیري بتعیینه رئیسًا لمجلس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة الجدیدة.وأوضح رئيس الوزراء الكويتي المكلف، أن الشأن الاقتصادي والاجتماعي وتطویر البنیة التحتیة والخدمات العامة ستحظى باھتمام الحكومة القادمة وسیتم التشاور مع النواب والمختصین من الكفاءات الوطنیة لتحدید خارطة طریق للحكومة القادمة أساسھا التعاون مع مجلس الأمة.كما أكد أن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة تواجه تحدیات جسیمة وعدیدة في ظل المتغیرات الدولیة والإقلیمیة والأزمات التي یعاني منھا الاقتصاد المحلي والعالمي، لا سیما في ظل التصاعد المتزاید لجائحة كورونا وتداعیاتھا الخطیرة، مشددًا على أن التعاون ھو السبیل الأمثل لتحقیق تطلعات أھل الكویت وخیر وسیلة لدفع مسیرة العمل الوطني للارتقاء بالدولة وتعزیز أمنھا واستقرارها وازدھارها.