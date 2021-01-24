رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تحذر موظفيها بعدم السفر عبر الخطوط الجوية الباكستانية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:46 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
وجهت الأمم المتحدة نصائح لعامليها بعدم السفر عبر الخطوط الجوية الباكستانية، بسبب مخاوف من التراخيص المزيفة المحتملة للطيارين.

وفي تقرير إلى الموظفين اطلعت عليه وسائل إعلام باكستانية في مطلع الأسبوع، ذكر مسؤولو أمن بالأمم المتحدة "ينصح بالحذر في استخدام شركات الطيران المسجلة في باكستان".

يذكر أنه في العقد الماضي، لقي حوالي 450 من الركاب وأفراد الأطقم حتفهم في أربعة حوادث لطائرات في باكستان. وتبين أن خطأ بشريا وراء ثلاثة من الحوادث الأربعة، مما أثار تساؤلات حول قدرات الطيارين.

وفي رد على تقارير اليوم الأحد، ذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها تقيم الوضع وتعمل على إيجاد حل.

وينطبق تقرير الأمم المتحدة على أكثر من 12 شركة طيران باكستانية، بما فيها شركة "الخطوط الدولية الباكستانية".

وفي يونيو الماضي، طلبت السلطات الباكستانية من شركات الطيران بفصل أكثر من 150 طيارا بسبب شكوك حول مؤهلاتهم ورخص "مشكوك فيها".

وفي أعقاب الإعلان، تم منع شركة "الخطوط الجوية الباكستانية" من تسيير طائرات إلى دول الإتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر.

جاء هذا الإجراء الصارم بعد أن سقطت طائرة طراز "إيرباص إيه 320" تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مدينة كراتشي جنوب باكستان في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 97 من الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت الخطوط الجوية الباكستانية قد تورطت في حادثين من أربعة حوادث لطائرات في باكستان في العقد الماضي.

موضوعات متعلقة

محمود علاء يبدأ رحلة التمرد فى الزمالك (خاص)

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

وزيرة الصحة تناشد كبار السن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»