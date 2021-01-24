احتفالية لأبطال مسلسل «ورد» بمناسبة انطلاق التصوير

يقيم صناع المسلسل الدرامي "ورد" الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع، احتفالية خاصة بمناسبة انطلاق تصوير العمل، بحضور أبطاله.ومن المقرر أن تقام الاحتفالية داخل أكاديمية الفنون بالهرم، والعمل يشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع كل من الفنان نضال الشافعي، محمد لطفي، محمد عز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، وفاء سالم.. وآخرين، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية.ويعد مسلسل "ورد" أول تجربة اخراجية تلفزيونية للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.