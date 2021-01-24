تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 21.. فرح لؤلؤ

تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 21



تصاب ابنة نهال بأزمة قلبية مفاجئة وتتوفى على إثرها فتدخل في حالة نفسية سيئة ويساعدها في هذه الظروف زميلها في العمل الذي كان يحبها ويصر على الوقوف بجانبها وتبدأ في الاعتراف بقصتها له وتخبره بأن والدها هو طارق نصار، بينما يدخل "بودة" ومرة وفي حالة عتاب بعد زواج طارق ولؤلؤ حتى الوقت الحالي حيث انتهت خطتهما بالفشل حتى لحظة الزواج لكنها تؤكد له أنها مازالت تحبه وأنها ستساعده على استكمال الخطة رغم الزواج.

أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وإدوارد وحمدي هيكل ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وهيدي كرم وأشرف زكي ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام ومن إنتاج تامر مرسي.



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تصاب ابنة نهال بأزمة قلبية مفاجئة وتتوفى على إثرها فتدخل في حالة نفسية سيئة ويساعدها في هذه الظروف زميلها في العمل الذي كان يحبها ويصر على الوقوف بجانبها وتبدأ في الاعتراف بقصتها له وتخبره بأن والدها هو طارق نصار، بينما يدخل "بودة" ومرة وفي حالة عتاب بعد زواج طارق ولؤلؤ حتى الوقت الحالي حيث انتهت خطتهما بالفشل حتى لحظة الزواج لكنها تؤكد له أنها مازالت تحبه وأنها ستساعده على استكمال الخطة رغم الزواج.مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وإدوارد وحمدي هيكل ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وهيدي كرم وأشرف زكي ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام ومن إنتاج تامر مرسي.

ترصد "الدستور" تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 21 من بطولة النجمة مي عمر مع انطلاق أسبوع جديد للمسلسل بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية وسط تسارع وتوالي الأحداثنكشف خلال هذا التقرير تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 21 من المسلسل الذي أصبح ذو جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تبدأ الحلقة بمفاجأة كبيرة للؤلؤ من قبل طارق نصار حيث تدخل منزلها تجده وكل المتواجدين في المنزل حضروا لها مراسم زفاف جديدة على طارق نصار الذي يرتدي بدلة عريس ويقول لها إنه ردها قبل انتهاء العدة ويبدأ في عمل فرح بسيط من خلال حفل زفاف في المنزل مع فستان زفاف عالمي اشتراه لها خصيصا ويقدم فيديو لايف للمرة الاولى في حياته على السوشيال ميديا يحتفل بالزفاف وسط نوبة كبيرة من الصراخ من زوجته وكذلك نهال.