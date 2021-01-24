تايوان: 5000 شخص يخضعون لحجر صحي منزلي لمكافحة تفشي كورونا

نفذت السلطات الصحية في تايوان أوسع إجراءات إغلاق قامت بها حتى الآن، في محاولة لمنع تفشي مرض "كوفيد 19-" الذي صار متزايدا بدرجة خرجت عن نطاق السيطرة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، قوله في مؤتمر صحفي عقد في تايبيه اليوم الأحد، إن المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والأطقم الطبية في أحد مستشفيات مدينة تاويوان الواقعة شمالي البلاد عند مركز تفشي متزايد للاصابات، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي في المنزل مدته 14 يوما تبدأ بصورة فورية.وأوضح تشين أن القرار سيشمل أيضا جميع الأشخاص الذين يعيشون معهم، وأن عدد الأشخاص الذين يشملهم الأمر قد يصل إلى 5000 شخص.ويشمل القرار أي شخص دخل المستشفى خلال الفترة بين السادس والتاسع عشر من يناير الجاري.وسجلت تايوان منذ بداية ظهور الفيروس لديها 889 حالة إصابة فقط، من بينها 7 حالات وفاة، إلا أن المسؤولين أعلنوا عن وجود زيادة مستمرة تم تسجيلها خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الإصابات المحلية المرتبطة بالمستشفى.